В СПЧ предложили ввести спецподготовку для полицейских на Арбате

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Полицейские, работающие на Арбате, должны проходить специальную подготовку, чтобы понимать специфику и значение свободы творчества, заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин.
"Наверное, сотрудники арбатской полиции с учетом специфики своей деятельности должны пройти специальную подготовку, чтобы понимать вообще, какова свобода творчества и какое значение свободы творчества", — заявил он.
Член СПЧ также добавил, что готов лично помочь столичной полиции наладить работу в этом аспекте.
Позднее мальчика передали отцу, который прибыл в отдел полиции. В МВД сообщили, что мальчик занимался попрошайничеством, за что и был задержан полицией, но поскольку ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения.