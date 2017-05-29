В СПЧ предложили ввести спецподготовку для полицейских на Арбате

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Полицейские, работающие на Арбате, должны проходить специальную подготовку, чтобы понимать специфику и значение свободы творчества, заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин.

"Незнакомство сотрудников с законодательством, непонимание законодательства, а с другой стороны – стремление регулировать деятельность творчески настроенных людей на Арбате… Эти вещи являются неправильными", — заявил Бабушкин журналистам, комментируя задержание ребенка на Арбате.

"Наверное, сотрудники арбатской полиции с учетом специфики своей деятельности должны пройти специальную подготовку, чтобы понимать вообще, какова свобода творчества и какое значение свободы творчества", — заявил он.

Член СПЧ также добавил, что готов лично помочь столичной полиции наладить работу в этом аспекте.

В ночь на субботу источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что московские полицейские задержали девятилетнего мальчика, который занимался попрошайничеством на Арбате, читая стихи. Официально в полиции подтвердили факт задержания мальчика на улице Воздвиженка, который находился без сопровождения родителей.

Позднее мальчика передали отцу, который прибыл в отдел полиции. В МВД сообщили, что мальчик занимался попрошайничеством, за что и был задержан полицией, но поскольку ему не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения.