В Подмосковье девочек стали чаще называть Меланьями

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Начальник главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова на пресс-конференции рассказала о том, какими редкими именами называли в начале этого года новорожденных в Подмосковье.

"Редкие женские имена в этом квартале: Златослава, Паулина, Меланья появилась, давно не было такого имени, Аделаида, Маруся, Флора и Шакира", — сказала Филатова.

Среди мальчиков отметились Тарас, Эрнест, Тихомир, Ерофей, Есений, Евсей и Дениз.