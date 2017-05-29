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Общество

На государственном уровне: Путин объявил в России Десятилетие детства

15:2129.05.2017
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© Fotolia / santypanРебенок в детском саду. Архивное фотоРебенок в детском саду. Архивное фото
© Fotolia / santypan

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2018-2027 годы станут в России Десятилетием детства.

Видеоблогер Саша Спилберг во время выступления в Госдуме
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
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"В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 года, постановляю: объявить 2018-2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства", — говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года.

Защита детей актуальна во всем мире

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя указ, заявил, что тема защиты детей актуальна не только для России, но и для всего мира.

"Вы знаете, что на всех уровнях власти достаточно большое внимание уделяется этим вопросам — защита и материнства, и детства, и так далее", — сказал Песков журналистам.

"Огромная ответственность"

Международный деловой центр Москва-Сити в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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О Десятилетии детства шла речь и на заседании Координационного совета при президенте по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 — 2017 годы. По словам вице-премьера Ольги Голодец, новая программа является огромной ответственностью для правительства.

"Я думаю, что это огромная ответственность для всех для нас — мобилизовать силы и ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране", — заявила чиновница.

По словам Голодец, приоритет государство отдаст вопросам школьного и ясельного обеспечения.

"Проекты, которые уже начаты, это обеспечение школьными местами, — это абсолютный приоритет. В будущем десятилетии, конечно, мы должны нацелиться на решение вопросов ясельного обеспечения детей в возрасте до трех лет, следующая тема — это все вопросы поддержки материнства и детства, демография — будут актуальными для нас", — рассказала вице-премьер журналистам.

"Будем работать со специалистами. Думаю, эта программа будет достойна нашего государства и наших детей", — добавила она.

Руководитель фракции политической партии КПРФ Геннадий Зюганов во время парламентских слушаний О молодежной политике в РФ в ГД РФ. 22 мая 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В ходе заседания министр образования и науки Ольга Васильева также рассказала о том, с какими проблемами сталкиваются молодые семьи.

По словам главы Минобрнауки, национальная стратегия в интересах детей позволила сделать меры поддержки семей более системными, однако полностью решить проблему бедности пока не удалось.

"Рождение второго ребенка по-прежнему отбрасывает большую часть молодых семей в тяжелую ситуацию", — сказала Васильева.

Омбудсмен подготовит свои предложения

К разработке программу десятилетия детства подключится и аппарат уполномоченного по правам ребенка.

Школьники за компьютерами. Архивное фото
© Fotolia / Tyler Olson
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"С нашей стороны, безусловно, будет подготовка предложений", — рассказала РИА Новости детский омбудсмен Анна Кузнецова.

По ее словам, главное в указе президента является то, что документ определяет вектор развития.

"Я бы хотела отметить, что ни один документ сам собой не определяет сущности результативности. Он говорит о том, что это приоритет, это важно. Но теперь очень важно понимать, чем наполнится этот документ, какими реальными программами и предложениями он будет заполнен и реализован. Даже за каждым федеральным законом всегда стоит исполнитель — человек", — отметила правозащитница.

"Проблем очень много"

Впервые инициативу о Десятилетии детства высказала в июле прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Выступая на первом заседании заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, она предложила добавить проекты поддержки детей в число приоритетных для страны.

"Может быть, по опыту Организации Объединенных Наций объявить, я не знаю, "Десятилетие детства" — я условно называю, с тем, чтобы сосредоточиться на этой теме. Проблем еще очень много, начиная от инвалидизации детей — не буду перечислять" — заявила тогда сенатор.

В ноябре Матвиенко конкретизировала свои предложения.

"Нам удалось серьезно продвинуться в решении ключевых проблем в этой сфере. Абсолютно убеждена, что Национальная стратегия должна продолжать жить в обновленном виде", — отметила спикер Совфеда.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 27 февраля 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Голодец предложила отказаться от прямоугольных классов в российских школах
По ее словам, этот проект должен отвечать на новые вызовы, появляющиеся в процессе развития общества.

"Когда вокруг государственной идеи сплачиваются люди неравнодушные, энергичные и профессиональные, когда объединяются усилия федеральных, региональных и местных властей, предпринимателей и общественных организаций, можно добиться конкретных результатов в интересах детей", — рассказала Матвиенко, приведя в качестве примера опыт реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

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