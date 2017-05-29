На государственном уровне: Путин объявил в России Десятилетие детства

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2018-2027 годы станут в России Десятилетием детства.
Президент поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года.
Защита детей актуальна во всем мире
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя указ, заявил, что тема защиты детей актуальна не только для России, но и для всего мира.
"Вы знаете, что на всех уровнях власти достаточно большое внимание уделяется этим вопросам — защита и материнства, и детства, и так далее", — сказал Песков журналистам.
"Огромная ответственность"
"Я думаю, что это огромная ответственность для всех для нас — мобилизовать силы и ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране", — заявила чиновница.
По словам Голодец, приоритет государство отдаст вопросам школьного и ясельного обеспечения.
"Проекты, которые уже начаты, это обеспечение школьными местами, — это абсолютный приоритет. В будущем десятилетии, конечно, мы должны нацелиться на решение вопросов ясельного обеспечения детей в возрасте до трех лет, следующая тема — это все вопросы поддержки материнства и детства, демография — будут актуальными для нас", — рассказала вице-премьер журналистам.
"Будем работать со специалистами. Думаю, эта программа будет достойна нашего государства и наших детей", — добавила она.
По словам главы Минобрнауки, национальная стратегия в интересах детей позволила сделать меры поддержки семей более системными, однако полностью решить проблему бедности пока не удалось.
"Рождение второго ребенка по-прежнему отбрасывает большую часть молодых семей в тяжелую ситуацию", — сказала Васильева.
Омбудсмен подготовит свои предложения
К разработке программу десятилетия детства подключится и аппарат уполномоченного по правам ребенка.
По ее словам, главное в указе президента является то, что документ определяет вектор развития.
"Я бы хотела отметить, что ни один документ сам собой не определяет сущности результативности. Он говорит о том, что это приоритет, это важно. Но теперь очень важно понимать, чем наполнится этот документ, какими реальными программами и предложениями он будет заполнен и реализован. Даже за каждым федеральным законом всегда стоит исполнитель — человек", — отметила правозащитница.
"Проблем очень много"
Впервые инициативу о Десятилетии детства высказала в июле прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Может быть, по опыту Организации Объединенных Наций объявить, я не знаю, "Десятилетие детства" — я условно называю, с тем, чтобы сосредоточиться на этой теме. Проблем еще очень много, начиная от инвалидизации детей — не буду перечислять" — заявила тогда сенатор.
В ноябре Матвиенко конкретизировала свои предложения.
"Нам удалось серьезно продвинуться в решении ключевых проблем в этой сфере. Абсолютно убеждена, что Национальная стратегия должна продолжать жить в обновленном виде", — отметила спикер Совфеда.
"Когда вокруг государственной идеи сплачиваются люди неравнодушные, энергичные и профессиональные, когда объединяются усилия федеральных, региональных и местных властей, предпринимателей и общественных организаций, можно добиться конкретных результатов в интересах детей", — рассказала Матвиенко, приведя в качестве примера опыт реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.