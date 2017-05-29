Глава СПЧ предложил ввести в КоАП возможность проведения амнистии

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Глава президентского Совет по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил о необходимости внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в части введения возможности проведения административной амнистии.

"Мы считаем правильным дополнить КоАП специальными нормами, которые будут касаться различных видов административной амнистии, как это сделано в Уголовном кодексе сегодня. Я думаю, что нужно будет подготовить советующую законопроектную инициативу", — сказал Федотов в ходе пресс-конференции, посвященной инициативе СПЧ.

Идея объявления амнистии к 100-летию Октябрьской революции была высказана членами СПЧ в среду на встрече с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко. Как сообщил Федотов РИА Новости по итогам встречи, правозащитники передали Кириенко соответствующую концептуальную записку. Председатель СПЧ подчеркнул, что Совет надеется на поддержку этой инициативы главой государства, правозащитники готовы подготовить проект постановления для внесения в Госдуму и предлагают впервые распространить амнистию также на административные правонарушения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что в Кремле пока нет четкой позиции по вопросу о возможности проведения в России административной амнистии, идею объявления которой высказал президентский СПЧ.