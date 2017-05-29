В Москве завершился первый этап реконструкции Калужского шоссе

МОСКВА, 29 мая — РИА Недвижимость. Первый этап реконструкции Калужского шоссе в Москве завершен, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, открывая движение на участке от деревни Сосенки до МКАД.

"Калужское шоссе является основной магистралью новой Москвы, никаким современным требованиям она не отвечала и была одной из самых проблемных автодорог столицы. Мы работаем по трем этапам реконструкции этого направления. Первый этап — это тот участок, на котором мы находимся, от МКАД до деревни Сосенки. Всего 24 километра дорог, 10 искусственных сооружений сегодня запускается в строй", — сказал Собянин.

Он отметил, что в рамках второго этапа осенью должна завершиться реконструкция развязки на Профсоюзной улице и МКАД. "Второй участок — это развязка на Профсоюзной и МКАД, тоже сложнейший объект, сжатый со всех сторон торговыми центрами, другими ограничениями. Тем не менее основные работы там тоже проведены, и я надеюсь, что осенью этого года развязка будет запущена", — подчеркнул мэр.

По его словам, на третьем этапе реконструкции шоссе протянется от Сосенок до Центральной кольцевой автомобильной дороги.

"Этот участок будет построен в течение 2018 года и будет примыкать к строящейся ЦКАД. Таким образом, основной дорожный каркас будет построен", — добавил Собянин.