В Москве завершился первый этап реконструкции Калужского шоссе

МОСКВА, 29 мая — РИА Недвижимость. Первый этап реконструкции Калужского шоссе в Москве завершен, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, открывая движение на участке от деревни Сосенки до МКАД.
Он отметил, что в рамках второго этапа осенью должна завершиться реконструкция развязки на Профсоюзной улице и МКАД. "Второй участок — это развязка на Профсоюзной и МКАД, тоже сложнейший объект, сжатый со всех сторон торговыми центрами, другими ограничениями. Тем не менее основные работы там тоже проведены, и я надеюсь, что осенью этого года развязка будет запущена", — подчеркнул мэр.
По его словам, на третьем этапе реконструкции шоссе протянется от Сосенок до Центральной кольцевой автомобильной дороги.
"Этот участок будет построен в течение 2018 года и будет примыкать к строящейся ЦКАД. Таким образом, основной дорожный каркас будет построен", — добавил Собянин.