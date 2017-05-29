Путину знает о задержании полицией ребенка в центре Москвы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформирован о задержании девятилетнего мальчика, который читал стихи на Арбате в Москве, однако это вопрос не президентской повестки дня, а правоохранительных органов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это не столько вопрос президентской повестки дня, это вопрос к правоохранительным органам", — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, проинформирован ли президент об этой истории и последует ли реакция от Кремля.

Песков добавил, что президент в курсе произошедшего. "Разумеется, во всех дайджестах сообщения, и в электронных ресурсах эта информация, конечно, содержится. Но в этом случае не требуется никаких отдельных докладов, это все-таки не вопрос президента", — отметил он.