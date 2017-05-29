В московском метро появился тематический поезд "Россия - моя история"

Тематический поезд Россия – моя история в депо перед первым выходом на Серпуховско-Тимирязевскую линию Московского метрополитена. 29 мая 2017

Тематический поезд Россия – моя история в депо перед первым выходом на Серпуховско-Тимирязевскую линию Московского метрополитена. 29 мая 2017

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Тематический поезд "Россия — моя история", созданный в рамках одноименного проекта, в понедельник начал курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня день для нас действительно важный, для нас это уже восьмой поезд, подготовленный с участием Российского военно-исторического общества. Поезд важен тем, что он красив и концептуален — мы видим исторические фигуры, которые не часто в нашем сознании собираются вместе. Они воплощают собой всю Россию, духовную составляющую нашей Родины", — отметил советник председателя Российского военно-исторического общества Андрей Назаров.

Каждый вагон нового тематического состава посвящен изречениям великих отечественных и европейских просветителей, многие из которых уже стали крылатыми: писателей Льва Толстого и Федора Достоевского, поэта Максимилиана Волошина, ученого Ивана Павлова.

Как отметили в пресс-службе метро, суждения известных деятелей помогут пассажирам взглянуть на историю России под новым углом и продемонстрируют опыт соотечественников.

Поезд "Россия — моя история" создан в рамках одноименного проекта, запущенного в 2013 году. Именно тогда открылась первая выставка цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. Всего с 2013 года создано четыре экспозиции ("Романовы", "Рюриковичи", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия — моя история. 1945-2016"), проведено 10 временных выставок по всей России. За это время их посетили свыше трех миллионов зрителей.