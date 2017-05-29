В Москве к концу недели похолодает до плюс двух градусов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Циклоны, перемещающиеся по северной части Европейской России, станут причиной неустойчивой погоды и в столичном регионе, с кратковременными дождями и грозами в первый день календарного лета начнется заметное похолодание, к субботе температура ночью понизится до плюс двух градусов, сообщает Гидрометцентр России.

"Серия циклонов, перемещающихся по северной половине Европейской России, станет причиной неустойчивой погоды и в столичном регионе с кратковременными дождями и грозами. В первой половине недели температура будет колебаться близко к норме, хотя и немного не дотянет до нее. Заметное похолодание начнется в тылу второго циклона в четверг, в первый день календарного лета", — говорится в сообщении.

Во вторник прогнозируется дождь, местами сильный, с грозой и порывами ветра до 13-18 метров в секунду, в Москве — 12-14 градусов, по области — 10-15 градусов. Днем местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура — 17-19 в столице и 15-20 в Подмосковье.

"В ночь на среду — местами небольшой дождь, минимальная температура — 7-9 (градусов) в столице и 4-9 по области. Днем местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь, гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду, воздух прогреется до 20-22 градусов в Москве и 17-22 в Подмосковье", — уточнили в погодном ведомстве.

В четверг ночью пройдут небольшие и умеренные дожди. Местами прогремят грозы, при которых возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью — 13-15 градусов в столице и 11-16 по области. Днем за холодным фронтом всего лишь 16-18 в Москве и 14-19 в Подмосковье.

"В пятницу с северо-западными ветра на территорию столичного региона продолжат поступать прохладные воздушные массы. Ночью ожидается 5-10 градусов, днем — 12-17. В субботу похолодание продолжится: ночью — до 2-7, днем — лишь 10-15. Пройдут небольшие кратковременные дожди", — ожидают в Гидрометцентре.

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