Закон об изъятии жилья может коснуться семи тысяч алиментщиков

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Норма об изъятии единственного жилья за долги может коснуться порядка 7 тысяч алиментщиков, заявил в понедельник журналистам заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Законопроект о наложении взыскания на единственное жилье должника был разработан Минюстом во исполнение решения Конституционного суда. Он вызвал широкий резонанс и по итогам общественного обсуждения доработан. Теперь сфера действия документа ограничена только обязательствами по алиментам, по возмещению вреда, причиненного здоровью, вреда от потери кормильца, а также ущерба от преступлений.

Гальперин рассказал, что сейчас на исполнении у приставов находится 880 тысяч исполнительных производств по алиментам на огромную сумму — 135 миллиардов рублей. Производств о возмещении вреда от преступлений — 107 тысяч, сумма просрочки по ним больше 100 миллиардов рублей.

При этом с учетом ограничений, предусмотренных в законопроекте, норма об изъятии единственного жилья может коснется только нескольких тысяч человек.

"Есть экспертная оценка: при тех ограничениях, которые есть в законе, эта мера может коснуться порядка 7 тысяч неплательщиков алиментов", — сказал Гальперин.