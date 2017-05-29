Голодец назвала Десятилетие детства огромной ответственностью для России

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время заседания Координационного совета при президенте РФ . 29 мая 2017

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец во время заседания Координационного совета при президенте РФ . 29 мая 2017

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Проведение Десятилетия детства, о котором было объявлено накануне, является огромной ответственностью для правительства, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе заседания Координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы.

Ранее Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетия детства. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Следующее десятилетие объявлено Десятилетием детства. Я думаю, что это огромная отвесность для всех для нас – мобилизовать силы и ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка, живущего в нашей стране", — заявила Голодец.