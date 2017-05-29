На Ставрополье заявили о стабилизации уровня воды в реках

ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Отказненское водохранилище на Ставрополье заполнено менее чем на половину, пока угрозы подтопления нет, так как уровень воды в верховьях рек стабилизируется, а приток воды стал уменьшаться, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища".
"Все нормально, 50 миллионов кубометров воды в водохранилище, вмещает оно 130 миллионов кубометров воды, все спокойно, дамбу укрепили, больше шума здесь наделали, прорыв дамбы не допустят, прибывает 0,2 миллиона кубометров за час, верховья падают: Подкумок, Кума, "хвост" так называемый падает", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Советском районе Ставрополья планируется эвакуировать порядка 35 тысяч жителей. Сейчас, по данным краевых властей, эвакуация идет в селе Отказном.