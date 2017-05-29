На Ставрополье заявили о стабилизации уровня воды в реках

ПЯТИГОРСК, 29 мая — РИА Новости, Маргарита Савельева. Отказненское водохранилище на Ставрополье заполнено менее чем на половину, пока угрозы подтопления нет, так как уровень воды в верховьях рек стабилизируется, а приток воды стал уменьшаться, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища".

Ранее пресс-служба губернатора Ставрополья сообщила о том, что принято решение об эвакуации семи населенных пунктов в Советском и Буденновском районах. По информации властей, решение связано с повышенным притоком воды в Отказненское водохранилище и растущим темпом его наполнения, способным привести к максимальным значениям объема воды, что создает риски разгерметизации.

"Все нормально, 50 миллионов кубометров воды в водохранилище, вмещает оно 130 миллионов кубометров воды, все спокойно, дамбу укрепили, больше шума здесь наделали, прорыв дамбы не допустят, прибывает 0,2 миллиона кубометров за час, верховья падают: Подкумок, Кума, "хвост" так называемый падает", — сказал собеседник агентства.

По его словам, объемы сброса воды не увеличиваются. "Как установили 105 кубометров в секунду, так и сбрасываем, приток стал уменьшаться, поэтому незачем увеличивать сброс воды, все стабильно, еще нет такой угрозы (подтопления — ред.)", — отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Ставрополья планируется эвакуировать порядка 35 тысяч жителей. Сейчас, по данным краевых властей, эвакуация идет в селе Отказном.