В России стартует проект по адаптации выпускников детдомов

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Проект по оказанию помощи в адаптации выпускникам сиротских учреждений "Наставничество" будет запущен в России 3 июня, пилотным регионом станет Удмуртия, затем проект распространится на другие субъекты РФ, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сегодня мы презентуем… проект, помогающий адаптироваться детям-выпускникам из детских домов… Это формат общественного проекта ", — сказала Кузнецова журналистам в понедельник.

"Пилотный проект "Наставничество" открывается в Удмуртии, поэтому сейчас, объединив силы, мы смотрим, каким образом этот проект должен быть реализован, затем он уже будет распространяться на другие регионы с учетом региональной практики… Мы его запускаем 3 июня", — добавила она.

Омбудсмен отметила, что этот проект может существовать в разных форматах, но главное — в нем "речь идет не о покупке айфона и подарков на Новый год, здесь речь идет о личном человеческом участии" в жизни сирот.