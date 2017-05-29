В России на 23% выросло число сирот, находящихся в воспитательных колониях

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Число детей-сирот, отбывающих наказание в воспитательных колониях, в 2016 году возросло на 23%, заявила в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"За последние два года численность детей-сирот до 18 лет, осужденных к отбыванию наказаний в воспитательных колониях, имеет тенденцию роста. Так, в 2015 году их число составило 220 человек, в 2016 — 271. Это на 23% больше, чем в предыдущем году. При этом растет доля таких детей от общей численности осужденных", — рассказала Кузнецова в ходе расширенного заседания рабочей группы Общественного совета при детском омбудсмене по вопросам соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства.

Омбудсмен также отметила рост на 2% числа детей-сирот, признанных безработными: в 2015 году их было около 15 тысяч, в 2016 году — более 16 тысяч человек.

Кузнецова также подчеркнула важность решения такой проблемы, как обеспечения детей-сирот жильем.