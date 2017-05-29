На пяти винодельнях начали разливать вино, посвященное мосту в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости. Вино "Крымский мост", которое заложили в начале строительства мостового перехода через Керченский пролив на пяти винодельнях Крыма и Кубани, начали разливать по бутылкам, сообщил в понедельник инфоцентр "Крымский мост".
"Первым по бутылкам разлито игристое вино в Крыму на заводе шампанских вин "Новый свет", специалисты проводят последнюю технологическую операцию — перекладку бутылок", — сообщили в инфоцентре.
Всего в "Новом свете" разлито семь тысяч бутылок шампанского с такой уникальной торговой этикеткой. Кроме "Нового света", вино разлили также на предприятии "Кубань-вино" ("Шато Тамань"), там готовят купаж белого вина из трех сортов винограда.
В подземных тоннелях на глубине 20 метров винодельни в Саук-Дере заложенное вино выдерживается в эмалированных емкостях в полной тишине. По словам виноделов предприятия, это будет красное вино из классических сортов винограда.
Вина из эксклюзивной коллекции, посвященной строительству моста через Керченский пролив, созревают и выдерживаются одновременно с ходом стройки, откупорить его можно будет к окончанию строительства, напомнили в инфоцентре.