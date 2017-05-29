В три красноярских поселка вернули электричество

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в трех поселках Красноярского края, которые в ночь на понедельник остались без света из-за жесткой посадки одноместного самолета, повредившего провода, сообщает региональное управление МЧС.

Ранее сообщалось, что вблизи поселка Лугавское Минусинского района совершил жесткую посадку одноместный легкомоторный частный самолет. В его кабине находился один человек — пилот. В результате данного инцидента погибших и травмированных не было, самолет не поврежден. Была повреждена линия электропередач, под отключение частично попали три населенных пункта.

"Бригадой энергетиков восстановлено энергоснабжение в трех поселках Минусинского района — Лугавское, Знаменское и Тагарское", — сообщает МЧС.