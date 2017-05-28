Под Красноярском частный самолет при жесткой посадке обесточил три поселка

КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Одноместный самолет совершил жесткую посадку и повредил провода, в результате без света остались три поселка на юге Красноярского края, сам пилот не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.

"Вблизи поселка Лугавское Минусинского района совершил жёсткую посадку одноместный легкомоторный частный самолёт, совершавший перелёт Абакан-Шушенское. В кабине самолёта находился один человек — пилот. В результате данного инцидента погибших и травмированных нет, самолёт не повреждён. Повреждена линия электропередач, под отключение частично попали три населённых пункта", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, без света остались поселки Лугавское, Знаменское и Тагарское. Бригада энергетиков Минусинского района занимается восстановлением энергоснабжения.

О числе попавших под отключение человек пока неизвестно. О причинах инцидента не сообщается.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, самолет КР-2U SOVA приземлился на заболоченной местности в 20 километрах южнее Минусинска. По предварительным данным, воздушное судно выполняло несанкционированный полет. Источник отмечает, что самолет получил незначительные повреждения.