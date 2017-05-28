Медведев рассказал, что в школе мог подтянуться 30 раз

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в школьные годы мог выполнить 30 подтягиваний.

Медведев пришел на воскресное мероприятие в ЦИК "Единой России" и для участия в видеоконференции с регионами, где прошло предварительное голосование для определения кандидатов на осенних региональных и местных выборах.

"Я когда в школе учился, подтягивался 30, я, правда, был совсем такой, худенький", — сказал Медведев.

Премьер по видеосвязи общался, в частности, с представителями партии из Твери. Они рассказали ему об организованном движении "турникменов", и о мероприятии, когда 1,5 тысячи человек одновременно делали подтягивания.

Лидер "Единой России" уточнил, сколько раз подтягивались участники этой акции, и приветствовал ответ — "двадцать раз".