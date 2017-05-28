В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве, Подмосковье и ряде других областей на 29 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Жителей Москвы ожидает сильный ветер — до 20 м/с. То же касается и большинства областей Центрального федерального округа, кроме Брянской и Белгородской областей. В Подмосковье ожидаются также дождь, гроза.

"Желтый" уровень занимает третью позицию в шкале интенсивности опасных погодных явлений. При таком уровне, сообщают в Гидрометцентре, погода "потенциально опасна".

Ранее в погодном центре "Фобос" РИА Новости сообщили, что лето в столичном регионе начнется с прохладной погоды и незначительных дождей. По данным синоптиков, температура в дневные часы вряд ли будет выше 20 градусов, скорее будет колебаться в пределах 15-20 градусов.