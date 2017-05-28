Всероссийский велопарад в Москве собрал рекордное число участников

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Всероссийский велопарад, который прошел в Москве в воскресенье, стал самым крупнейшим в истории города и собрал рекордные 40 тысяч участников, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Московские велопарады в течение нескольких лет подряд собирают десятки тысяч любителей велотранспорта. Сегодняшний заезд стал рекордным по количеству участников. Мы первыми в стране стали проводить столь масштабные велопарады 5 лет назад, которые сегодня являются традиционным городским праздником. Именно он даёт старт лету в Москве. Правительство Москвы планирует продолжить работу по созданию инфраструктуры, чтобы велосипедисты чувствовали себя комфортно и безопасно на московских дорогах, а велосипед стал привычным видом городского транспорта", – рассказал заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

В воскресенье велосипедисты в возрасте от 10 до 78 лет начали собираться с 10.00 на проспекте Сахарова, где их ждали партнерские площадки, веломастерские, а также выступления артистов полюбившегося москвичам проекта "Музыка в метро". Среди участников были москвичи и гости города на самых разных моделях велосипедов – от шоссейных, горных и городских круизеров до тандемов. В велопараде приняли участие и представители министерства транспорта РФ, правительства Москвы, а также властей соседних регионов.

В день праздника столичный велопрокат "Велобайк" сделал для всех желающих льготные условия: поездки от 3 до 6 часов стоили 450 рублей вместо 1000 рублей. А тариф "Сезон" можно было приобрести со скидкой 100 рублей. Жители отдаленных районов города и Подмосковья могли бесплатно провезти свой велосипед в электричке. Добраться к месту старта можно было на наземном общественном транспорте и МЦК, в них также действовал бесплатный провоз велосипедов.

Каждое последнее воскресенье мая с 2016 года является Всероссийским днём велопарада. 28 мая парады также прошли в 70 городах России. Велопарад организован проектом по развитию велокультуры Let's bike it! совместно с правительством Москвы, департаментом транспорта.