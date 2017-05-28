Юнармия отметила первый день рождения в парке "Патриот"

КУБИНКА (Подмосковье), 28 мая — РИА Новости. Юнармия отметила свой первый день рождения, при этом за первый год было сделано немало, заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков на втором слете всероссийского детско-юношеского движения в подмосковном парке "Патриот".

"Уважаемые делегаты и гости слета, я от себя хотел подчеркнуть и отметить, что ровно год назад в этом зале министром обороны России Сергеем Шойгу был дан старт юнармейскому движению в стране. И многие из вас тогда присутствовали на первом слете. 28 мая мы отмечаем как день рождение военно-патриотического общественного движения "Юнармия", — заявил Панков.

По его словам, в течение года при активной поддержки Минобороны России прошел процесс становления движения "Юнармия". В ряды военно-патриотических организаций во всех регионах пополняются лучшими представителями российской молодежи.

"Со своей стороны хотелось бы подчеркнуть, что было сделано немало. Многие юнармейцы приняли участия в праздновании 72-й годовщины Великой Отечественной войны. Юнармейские колоны приняли участие во всех городских парадах. Более чем в 350 городах России юнармейцы прошли торжественным строем", — добавил Панков.