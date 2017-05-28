Более 40 тысяч москвичей примут участие в велопараде

Участники моют велосипеды перед стартом пятого Всероссийского Велопарада на проспекте Сахарова в Москве. 28 мая 2017

Участники моют велосипеды перед стартом пятого Всероссийского Велопарада на проспекте Сахарова в Москве. 28 мая 2017

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Московский велопарад пройдет в российской столице 28 мая, власти города ожидают, что в заезде примут участие около 40 тысяч человек.

Маршрут велопарада будет пролегать по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова.

Как ранее рассказал руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, велопарад не является спортивной гонкой или соревнованием, на него могут приехать все желающие на любом велосипеде —городском или горном. "Можно даже демонстрировать самые необычные модели. Кроме того, желающие воспользуются столичной системой проката", — сказал он.

Для проведения заезда в Москве перекроют Садовое кольцо по внешней и внутренней сторонам с 12.00 и до окончания мероприятия.

Кроме этого, в воскресенье автомобилисты до 19.00 не смогут проехать по улице Маши Порываевой и на участке проспекта Академика Сахарова от Садового кольца до Каланчевской улицы. Также 28 мая с 13.30 и до окончания мероприятия перекроют участок Каланчевской улицы от улицы Садовой-Черногрязской до улицы Маши Порываевой.

С 2016 года каждое последнее воскресенье мая объявлено Всероссийским днем велопарада. Мероприятия пройдут в десятках городов России, среди которых Санкт-Петербург, Петрозаводск, Калининград, Воронеж и Красноярск.