Детский омбудсмен разберется с задержанием мальчика в центре Москве

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться с задержанием девятилетнего мальчика в центре Москвы.

Об этом детский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

Накануне столичная полиция задержала ребенка, читавшего стихи в районе Арбата. По данным правоохранительных органов, родители мальчика заставили его заниматься попрошайничеством.

В пресс-службе ГУВМД России по Москве сообщили, что после задержания ребенка ведется проверка, а действия полиции будут оценены.