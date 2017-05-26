Sputnik наградил участников шоу "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии

МОСКВА, 26 мая, РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik отметило специальными призами юных вокалистов из стран СНГ и Балтии в детском музыкальном конкурсе "Ты супер!", который завершился на канале НТВ. Награды участникам шоу из стран присутствия Sputnik в СНГ и Балтии вручила главный редактор российского иновещания Sputnik Маргарита Симоньян.

Дети из 11 стран, самому юному из которых 8, а самому старшему — 18 лет, получили возможность отдохнуть на берегу Черного моря во Всероссийском детском центре "Орленок". В числе других призов от Sputnik – сертификаты на прохождение онлайн-курса русского языка на базе Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. Их получат 15-летняя Сабина Манвелян, 17-летняя Парвана Алджанова и 13-летняя Нана Вардзелашвили. Всем участникам шоу "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии Sputnik предоставит ежемесячные стипендии на творческое развитие до достижения ими совершеннолетия. Sputnik также поможет талантливым детям поступить в российские вузы.

Главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян сказала: "Мы все со школы помним, что красота спасет мир, но я думаю, что мир спасет доброта. Мы видели, как на этом конкурсе дети из разных стран подружились: девочки из Армении и Азербайджана, ребята из Украины. Вот для этого всего это шоу. И я хочу сказать спасибо своей Родине за то, что она такая, за то, что мы не бросаем своих. Мы все – супер!".

© РИА Новости / Владимир Трефилов НТВ объявляет о старте кастингов в детский проект "Ты супер! Танцы" Информационное агентство и радио Sputnik – партнер проекта. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов. С момента старта проекта Sputnik следил за судьбой конкурсантов из СНГ и Балтии в проекте "Ты супер!", и по завершению конкурса продолжит рассказывать об их новых победах на своих порталах, в социальных сетях и радиоэфирах.

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