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Sputnik наградил участников шоу "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии

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Шоу "Ты супер" (68)
21:4326.05.2017
(обновлено: 21:55 26.05.2017)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкУчастники детского вокального конкурса Ты супер! на пресс-конференцииУчастники детского вокального конкурса Ты супер! на пресс-конференции
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 26 мая, РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik отметило специальными призами юных вокалистов из стран СНГ и Балтии в детском музыкальном  конкурсе "Ты супер!", который завершился на канале НТВ. Награды участникам шоу из стран присутствия Sputnik в СНГ и Балтии вручила главный редактор российского иновещания Sputnik Маргарита Симоньян.

Министр образования и науки Российской Федерации поддержала участников конкурса Ты супер!
© Фото : Пресс-служба НТВ
Министр образования и науки поддержала участников конкурса "Ты супер!"
Дети из 11 стран, самому юному из которых 8, а самому старшему — 18 лет, получили возможность отдохнуть на берегу Черного моря во Всероссийском детском центре "Орленок". В числе других призов от Sputnik – сертификаты на прохождение онлайн-курса русского языка на базе Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина. Их получат 15-летняя Сабина Манвелян, 17-летняя Парвана Алджанова и 13-летняя Нана Вардзелашвили. Всем участникам шоу "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии Sputnik предоставит ежемесячные стипендии  на творческое развитие до достижения ими совершеннолетия. Sputnik также поможет талантливым детям поступить в российские вузы.

Главный редактор информационного агентства и радио Sputnik Маргарита Симоньян сказала: "Мы все со школы помним, что красота спасет мир, но я думаю, что мир спасет доброта. Мы видели, как на этом конкурсе дети из разных стран подружились: девочки из Армении и Азербайджана, ребята из Украины. Вот для этого всего это шоу. И я хочу сказать спасибо своей Родине за то, что она такая, за то, что мы не бросаем своих. Мы все – супер!".

НТВ в партнёрстве со Sputnik представил новое шоу Ты супер!
© РИА Новости / Владимир Трефилов
НТВ объявляет о старте кастингов в детский проект "Ты супер! Танцы"
Информационное агентство и радио Sputnik – партнер проекта. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове,  Эстонии и Южной Осетии  Sputnik занимался поисками юных талантов. С момента старта проекта  Sputnik  следил за судьбой конкурсантов из СНГ и Балтии в проекте "Ты супер!", и по завершению конкурса продолжит рассказывать об их новых победах на своих порталах, в социальных сетях и радиоэфирах.

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. На постсоветском пространстве Sputnik работает в 14 странах и представлен современными мультимедийными ресурсами, включая интернет-порталы на национальных и русском языках, радио и пресс-центры. В таких странах как Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Эстония и Южная Осетия Sputnik входит в число лидеров интернет-СМИ.

Судья международного детского вокального конкурса Ты супер! Стас Пьеха. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба НТВ
Стас Пьеха на шоу "Ты супер!": чаще всего я голосую за индивидуальность
НТВ – крупнейшая негосударственная телекомпания в России, осуществляющая федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России – в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии – НТВ производит две международные версии – НТВ-Мир и НТВ-Америка.
С момента основания НТВ успешно создает и развивает главные телевизионные жанры. Среди программ канала традиционно лидируют журналистские расследования, дискуссии на общественно значимые темы и, в первую очередь, новости и аналитика — основа вещания НТВ. Профессионализм коллектива НТВ признан в России и во всем мире. Ежегодно репортеры, обозреватели и ведущие НТВ получают высокие правительственные и журналистские награды. Развлекательные проекты – остросюжетные отечественные сериалы и фильмы, социальные и развлекательные программы, игровые шоу – не раз становились призерами авторитетных премий.

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