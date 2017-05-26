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Общество

Фонд Доктора Лизы привез с начала года на лечение 36 детей из Донбасса

19:4826.05.2017
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© Fotolia / Konstantin YuganovБольница. Архивное фотоБольница. Архивное фото
© Fotolia / Konstantin Yuganov

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" с начала года привез на лечение в Россию 36 детей из Донбасса, в организации приветствуют продление постановления правительства РФ об оказании медпомощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию страны, и рассчитывают на повышение эффективности своей работы, сообщила РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

Программа Дети Донбасса. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо
МЧС и фонд Доктора Лизы эвакуируют трех больных детей из Донбасса

Ранее кабмин продлил действие постановления от 2014 года, согласно которому на территории РФ может быть оказана медицинская помощь гражданам из Украины, вынужденно покинувшим территорию страны и прибывшим в Россию в экстренном массовом порядке; расходы на оказание такой медпомощи компенсируются за счет средств федерального бюджета. Правительство внесло изменения, полностью исключив из документа указание на временной период "в 2014-2016 годах", таким образом, снимая ограничение срока действия этого постановления.

"В 2017 году "Справедливая помощь" продолжила проводить эвакуации раненых и тяжелобольных детей, пострадавших в результате военных действий… В этом году мы уже эвакуировали 36 детей. Все это тяжелобольные либо раненные дети, которые из-за отсутствия оборудования, медикаментов или врачей не могли быть спасены на территории Юго-Востока Украины", — рассказала Авилова.

Директор организации Справедливая помощь Елизавета Глинка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фонд Доктора Лизы сменит название

Несмотря на то, что проект фонда по оказанию помощи детям Донбасса отчасти зависит от постановления правительства, а оно официально было продлено только в мае, отметила представитель фонда, "ни на неделю, ни на день наша работа не останавливалась, и чиновники как Минздрава, так и МЧС продолжали оказывать содействие нашей миссии".

"Мы рассчитываем, что после официального продления постановления не только работа нашей организации сможет быть выполнена эффективнее, но и те граждане, которые сами покинули территории, где до сих пор идут военные действия, смогут получать медицинскую помощь на территории РФ бесплатно, а главное, получат надежду и возможность спасти маленьких детей с тяжелейшими хроническими заболеваниями", — добавила она.

Авилова также сообщила, что в начале июня пройдет очередная эвакуация детей, нуждающихся в медпомощи; в этой группе есть дети с нейрохирургическими, онкологическими, кардиологическими заболеваниями.

Детский дом Аль Масаи, куда были доставлены медикаменты фондом Доктора Лизы Справедливая помощь
© Фото предоставлено фондом "Справедливая помощь"
Фонд Доктора Лизы доставил в Латакию 300 кг медикаментов

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями – для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. В конце мая фонд официально сменил имя и теперь в его названии отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".

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