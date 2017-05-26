Фонд Доктора Лизы привез с начала года на лечение 36 детей из Донбасса

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" с начала года привез на лечение в Россию 36 детей из Донбасса, в организации приветствуют продление постановления правительства РФ об оказании медпомощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию страны, и рассчитывают на повышение эффективности своей работы, сообщила РИА Новости член правления фонда, руководитель проектов помощи детям Донбасса и Сирии Наталья Авилова.

Ранее кабмин продлил действие постановления от 2014 года, согласно которому на территории РФ может быть оказана медицинская помощь гражданам из Украины, вынужденно покинувшим территорию страны и прибывшим в Россию в экстренном массовом порядке; расходы на оказание такой медпомощи компенсируются за счет средств федерального бюджета. Правительство внесло изменения, полностью исключив из документа указание на временной период "в 2014-2016 годах", таким образом, снимая ограничение срока действия этого постановления.

"В 2017 году "Справедливая помощь" продолжила проводить эвакуации раненых и тяжелобольных детей, пострадавших в результате военных действий… В этом году мы уже эвакуировали 36 детей. Все это тяжелобольные либо раненные дети, которые из-за отсутствия оборудования, медикаментов или врачей не могли быть спасены на территории Юго-Востока Украины", — рассказала Авилова.

Несмотря на то, что проект фонда по оказанию помощи детям Донбасса отчасти зависит от постановления правительства, а оно официально было продлено только в мае, отметила представитель фонда, "ни на неделю, ни на день наша работа не останавливалась, и чиновники как Минздрава, так и МЧС продолжали оказывать содействие нашей миссии".

"Мы рассчитываем, что после официального продления постановления не только работа нашей организации сможет быть выполнена эффективнее, но и те граждане, которые сами покинули территории, где до сих пор идут военные действия, смогут получать медицинскую помощь на территории РФ бесплатно, а главное, получат надежду и возможность спасти маленьких детей с тяжелейшими хроническими заболеваниями", — добавила она.

Авилова также сообщила, что в начале июня пройдет очередная эвакуация детей, нуждающихся в медпомощи; в этой группе есть дети с нейрохирургическими, онкологическими, кардиологическими заболеваниями.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию. Фонд "Справедливая помощь" был создан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями – для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей. В конце мая фонд официально сменил имя и теперь в его названии отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".