В Новочеркасске открыли памятник погибшему в Сирии морпеху Позыничу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Памятник погибшему в Сирии во время поисково-спасательной операции бойцу морской пехоты Александру Позыничу открыли на его родине в Новочеркасске, говорится на официальном сайте администрации города.

Ранее представитель региональной общественной организации "Центр социальных инициатив" Михаил Ивантей рассказал РИА Новости, что памятник представляет из себя полноразмерную фигуру Александра в военной экипировке. Высота фигуры без постамента составляет 1,9 метра, морпех изображен в полной боевой экипировке с оружием в руках. На постамент в две строки нанесена надпись: "Александр Позынич. Воинам России".

"В Новочеркасске 26 мая на центральной аллее Александровского сада открыт памятник уроженцу Новочеркасска, матросу морской пехоты, кавалеру Ордена мужества (посмертно) Александру Позыничу", — говорится в сообщении.

Памятник изготовлен из современных композитных материалов студией в Оренбурге. По словам представителя общественной организации, вдова Александра Позынича Ирина специально ездила в Оренбург, чтобы утвердить копию памятника. Как заявил Ивантей, данный памятник по своей композиции посвящен не только Александру, но и всем воинам современной России. Напротив памятника установят 20-метровую стелу, на ней будут изображены фотографии боевых действий в Сирии и Афганистане.

В ноябре 2015 года российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. Командир экипажа и штурман успели катапультироваться до крушения самолета. Командир Олег Пешков погиб в результате обстрела боевиками с земли во время приземления, штурман Константин Мурахтин был спасен поисково-спасательной группой российской пехоты при огневой поддержке сирийского спецназа. В ходе спасательной операции погиб морпех Александр Позынич. Посмертно он был награжден орденом Мужества. Школу №11 в Новочеркасске, в которой учился Позынич, назвали его именем. Кроме того, в городе открыли мемориальную доску в память о погибшем.