Около 150 депутатов Госдумы записались на трехдневные военные сборы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Порядка 150 депутатов Госдумы записались на трехдневные военные сборы, по результатам проведения которых отличившиеся парламентарии смогут получить очередное воинское звание, заявил РИА Новости зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

Глава комитета по обороне Владимир Шаманов взял слово для объявления на пленарном заседании в пятницу и сообщил, что 30 мая, 1 и 2 июня пройдут сборы военнообязанных. В первый день, по его словам, депутаты будут сдавать нормативы физической подготовки на базе ЦСКА, второй день будет лекционным в академии Генштаба, и в третий день пройдет построение в парке "Патриот" и вручение погонов, согласно приказу министра обороны. Он также уточнил, что формой одежды депутаты будут обеспечены бесплатно, однако ее необходимо будет сдать после пользования.

Как пояснил Швыткин, в сборах смогут принять участие все желающие депутаты, независимо от возраста и пола. "Записались порядка 150 депутатов. Те из них, кто "хорошо" или "отлично" сдаст соответствующие зачеты, получат очередное воинское звание", — сказал собеседник агентства.