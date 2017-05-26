В парламенте Чечни заявили, что "плевать хотели" на данные о пытках геев

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад о преследовании геев в Чечне. Он основан на интервью с потерпевшими мужчинами, журналистами и экспертами, сообщила РИА Новости его автор и программный директор организации по России Татьяна Локшина.

При этом правозащитница отметила, что HRW обсуждает "свои выводы и рекомендации с официальными лицами в России и за рубежом, и с ключевыми международными организациями, включая профильные агентства ООН, Совета Европы и ОБСЕ".

Авторы доклада призвали зарубежные государства предоставить пострадавшим "безопасное убежище".

При этом в парламенте Чечни заявили, что сообщения о притеснениях геев в регионе нельзя считать серьезными.

"Это не серьезный вопрос, чтобы обсуждать его. СМИ пишут все, что угодно, и если на все реагировать — плевать мы хотели на то, что пишут какие-то европейские подкормочные продажные журналисты", — приводит радиостанция "Говорит Москва" слова представителя секретариата парламента Делимхана Джамалдинова.

Ранее в пресс-службе движения "Российская ЛГБТ-сеть" сообщили, что организация намерена вывезти эвакуированных с территории Чечни геев за пределы России. Сейчас движение добивается предоставления пострадавшим виз, в том числе странами Евросоюза.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты. Кремль заявил, что нет оснований сомневаться в информации, предоставленной главой республики Рамазаном Кадыровым.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение в Следственный комитет.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете".