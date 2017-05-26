ГД не будет проверять причины роста бонусов руководства в "Роснефти"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума отклонила поручение комитету ГД по бюджету и налогам выяснить причины увеличения бонусов руководству "Роснефти" и "Газпрома" по итогам работы за 2016 год и первый квартал 2017 года.

Ранее СМИ сообщали, что три депутата от КПРФ: Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий — направили в Госдуму запрос с требованием выяснить у правительства обоснование повышения премий и бонусов членам правления "Роснефти" и совета директоров "Газпрома" за последний год.

"Поручить Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам запросить в правительстве Российской Федерации информацию: по каким причинам члены правления ПАО "НК "Роснефть" и члены совета директоров ПАО "Газпром" значительно увеличили себе выплаты вознаграждения по итогам работы за 2016 год и первый квартал 2017 года", — говорится в тексте поручения, внесенного на рассмотрение Госдумы депутатами от КПРФ Алексеем Куринным, Николаем Коломейцевым, Верой Ганзя и Николаем Осадчим.

Разработчики поручения поясняют, что, по информации СМИ, за первый квартал 2017 года члены правления ПАО "НК "Роснефть" получили бонусы в размере 1,5 миллиарда рублей, что в сто раз больше, чем премии членам правления за первый квартал 2016 года. Члены совета директоров ПАО "Газпром" запросили у акционеров одобрения выплаты вознаграждения себе по итогам работы за минувший год (с июня 2016 года по июнь 2017 года) на 20% больше, чем годом раньше, отмечают авторы.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") заявил в четверг, что данное требование является запросом ради запроса, и не направлен на получении информации. Он указал на то, что информация о деятельности данных компаний находится в открытом доступе.