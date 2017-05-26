Москалькова выступила против голосования о реновации до принятия закона

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Проводить голосование по реновации до определения существенных вопросов на уровне федерального законодательства преждевременно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Представляется, что до тех пор, пока все существенные вопросы реновации не будут урегулированы федеральным законом, преждевременно предлагать гражданам решать судьбу своих домов и свое будущее", — сообщается в заявлении Москальковой, опубликованном на ее сайте.

Москалькова напомнила, что голосование москвичей по вопросам реновации уже началось в середине мая, в ходе него жители пятиэтажек должны в течение месяца определить судьбу своих домов. По мнению омбудсмена, чтобы этот выбор был обдуманным и взвешенным, "необходимо ясно и четко представлять условия, на которых будет происходить расселение домов", а именно: информирование о том, какое жилье можно получить взамен занимаемого; имеются ли альтернативные варианты; какие существуют правовые гарантии; есть ли возможности защиты своих прав в органах правосудия.

"Названные и множество иных условий должны быть предусмотрены федеральным законом", — добавила она. Омбудсмен также подчеркнула, что дальнейшее рассмотрение законопроекта о реновации перенесено Госдумой РФ на 5 июля, тогда как "решение потенциальные переселенцы должны принять уже сейчас" – до 15 июня.

"Направлено в Государственную Думу и мое заключение о необходимости соблюдения конституционных прав расселяемых граждан", — добавила Москалькова.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Правительство Москвы приняло постановление, по которому решение о включении дома в проект программы будет приниматься большинством не менее 2/3 от числа собственников помещений. Собянин также уточнил, что новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее. Если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения, подчеркнул мэр Москвы.