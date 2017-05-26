Минэнерго фиксирует высокий риск аварий почти на каждой третьей шахте

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Высокий показатель рисков аварий зафиксирован на 20 из 58 работающих в России шахт, компании намерены вложить 44,1 миллиарда рублей с 2016 до 2020 года в повышение безопасности работ, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе личного приема граждан.

"По состоянию на 1 июня 2016 года количество действующих угольных шахт, которые осуществляют добычу угля, составляло 58 технических единиц. Из числа работающих шахт к числу опасных по внезапным выбросам и сверхкатегорийных по метану отнесены 30 единиц, опасных по самовозгоранию угля – 32, опасных по горным ударам – 33, опасных по взрывам пыли – 54, опасных по прорывам воды – 25", — отметил министр.

"На основе оценок угольных компаний и экспертов был сформирован перечень из 20 шахт, которые имеют высокие показатели рисков возникновения аварий. Этими шахтами добывается более 34 миллионов тонн угля в год (33% от общего объема добычи всеми шахтами), на них приходится до 50% от общего количества аварий и травматизма на всех шахтах", — добавил Новак.

По словам министра, несмотря на то, что с 1990 до 2015 года количество действующих шахт в России уменьшилось с 239 до 58, а удельный показатель травматизма с 2004 до 2015 года снизился с 1,28 до 0,38 на 1 миллион тонн добытого угля, риски крупных аварий с тяжелыми последствиями остаются на предприятиях высокими.

Расходы на безопасность

"На реализацию мероприятий по повышению безопасности ведения горных работ угольные компании планируют затратить 44,1 миллиарда рублей в период с 2016 до 2020 года (за 2011-201 годы угольные компании затратили на эти цели 43,1 миллиарда рублей). Однако если собственники решат ликвидировать эти предприятия, то их затраты составят, по оценкам комиссии, более 53 миллиардов рублей, что более чем в два раза превышает затраты на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности", – заявил Новак.

Оценку безопасности предприятий осуществляет комиссия по выявлению шахт, на которых осуществляется добыча угля в особо опасных горно-геологических условиях, в состав которой вошли представители федеральных органов исполнительной власти, угледобывающих, проектных и научных организаций. Комиссия была организована по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева в 2016 году после крупной аварии на шахте "Северной" в Воркуте.

С тех пор комиссия проанализировала ситуацию на 83 угольных шахтах РФ, включенных в государственный реестр опасных производственных объектов Ростехнадзора.

Помимо 58 работающих шахт в России семь шахт находятся в стадии консервации, работы на них приостановлены на неопределенный срок; в отношении юридических лиц, владеющих 5 шахтами, введены процедуры банкротства; еще 12 предприятий в Прокопьевске, Кисилевске, Анджеро-Судженске Кемеровской области включены в комплексную программу поэтапной ликвидации убыточных шахт и переселения жителей с подработных территорий, пояснили в пресс-службе министерства энергетики.