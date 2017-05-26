Путин дал ряд поручений по работе многофункциональных центров

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря организовать предоставление услуг в многофункциональных центрах в соответствии с утвержденными правительством перечнями, сообщается на сайте Кремля.

Путин также поручил создать систему мотивации сотрудников и руководителей таких центров, а также региональных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, местных органов государственных внебюджетных фондов на основе оценки их работы гражданами. Срок выполнения поручения — 1 декабря 2017 года.

Президент поручил приготовить предложения по развитию системы оценки качества работы многофункциональных центров, созданию централизованной системы подготовки кадров для них и их финансовому обеспечению. Срок — до 1 сентября 2017 года.

Отмечается, что за выполнение этих поручений отвечает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и высшие должностные лица субъектов РФ.