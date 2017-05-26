Путин поручил внести в Госдуму проект о переселении из аварийного жилья

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2018 года внести в Госдуму законопроект о постоянном механизме переселения из аварийного жилья, сообщается на сайте президента.

"Внести в Государственную думу федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительству до 1 ноября поручено продлить срок деятельности госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" до 1 января 2019 года.

В ходе заседания Госсовета, которое прошло 4 мая, президент поручил правительству РФ и регионам с 1 января 2019 года ввести постоянный механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, при этом, как отмечалось, на переходный период до 2019 года должно быть продлено действие фонда ЖКХ.