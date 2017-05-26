Теплоход "Валерий Брюсов" уберут с Крымской набережной в Москве 27 мая

‪МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Теплоход "Валерий Брюсов" уберут с Крымской набережной в Москве в субботу, 27 мая, сообщили в ГКУ "Организатор перевозок".‬

Ранее прокуратура провела проверку законности размещения судна "Валерий Брюсов", пришвартованного на Крымской набережной, и установила, что в нарушение Водного кодекса Российской Федерации стоечное судно работает в формате арт-центра на воде и эксплуатируется без договора водопользования. Прокуратура обратилась в суд с просьбой обязать собственника судна — ОАО "Московский туристический флот" — освободить набережную. Требование прокуратуры было удовлетворено.

‪"27 мая‬ запланирована транспортировка теплохода "Валерий Брюсов" с Крымской набережной, организованная по решению суда", — говорится в сообщении.

Кроме того, по постановлениям прокуратуры компания "Московский туристический флот" и генеральный директор привлечены к административной ответственности по статье КоАП РФ (пользование водным объектом в отсутствие документов, на основании которых возникает данное право) и оштрафованы на 50 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно.