Минтруд рассказал о расходах работодателей на повышение МРОТ в 2018 году

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. На повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 90% от прожиточного минимума потребуются для работников госучреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений – 55,7 миллиарда рублей, а расходы работодателей в реальном секторе составят около 43,9 миллиарда рублей, заявили журналистам в пресс-службе Минтруда.

Минтруд России внес в кабмин законопроект о повышении за два года МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. Предлагается повысить МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года – до 90% прожиточного минимума трудоспособного населения, а с 1 января 2019 года – до 100%.

"На повышение МРОТ потребуются средства из бюджетов всех уровней. В случае принятия законопроекта дополнительные расходы на повышение МРОТ, по оценке Минтруда России, составят в 2018 году: для работников федеральных государственных учреждений – 24,6 млрд рублей, для работников государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений – 55,7 млрд рублей", — сообщили в ведомстве.

В Минтруде уточнили, что "расходы работодателей в реальном секторе экономики прогнозируются на уровне 43,9 млрд в 2018 году".

По данным ведомства, в настоящее время заработную плату на уровне МРОТ получают порядка 900 тысяч работников, из них 70% – работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях.

В общей сложности в 2016-2017 годах МРОТ повысится на 25,7%. Так, с 1 июля 2016 года МРОТ был повышен до 7500 рублей, а с 1 июля 2017 года будет повышен до 7800 рублей. По предварительной оценке, по итогам 2017 года МРОТ составит 72,9% от прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за 2017 год.