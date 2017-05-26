США
26.0526 мая14:29МСК
USD56.76+0.69
EUR63.67+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

До шести лет тюрьмы: Госдума одобрила закон о наказании за "группы смерти"

14:0326.05.2017
(обновлено: 14:13 26.05.2017)
012270
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСоциальная сеть ВКонтакте. Архивное фотоСоциальная сеть ВКонтакте. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума одобрила в третьем чтении закон об уголовной ответственности за создание "групп смерти" в социальных сетях, склонение детей к суициду и вовлечение их в опасные игры.

Автором законопроекта, который был внесен в парламент девятого марта, стала вице-спикер палаты Ирина Яровая ("Единая Россия").

Что будет грозить по новому закону

Поддерживаете ли вы ужесточение наказания за создание "групп смерти"?
Результаты
Поддерживаете ли вы ужесточение наказания за создание "групп смерти"?

  • 11.6%

    Шесть лет тюрьмы – оптимальный срок за такое преступление

  • 71.7%

    Предложенных мер недостаточно, наказание должно быть более строгим

  • 16.7%

    Бороться с этим явлением могут только родители, уделяя больше внимания детям
Все опросы
Голосовать
Одобренный депутатами закон вводит уголовное наказание за побуждение к самоубийству путем распространения информации о способах его совершения, а также за склонение, призывы или содействие суициду.

За подобные преступления виновникам будет грозить до шести лет колонии. При этом в законе сделана оговорка: человека могут освободить от уголовной ответственности, если он добровольно прекратит свою деятельность и будет помогать следствию.

Кроме того, закон вводит наказание в три года тюрьмы за вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни действия. Речь, в частности, идет о "трейнсерфинге" (проезд на крыше поезда), "зацепинге" и "руфинге" (незаконное проникновение на крыши высотных зданий). Под эту же статью будет попадать и организация других опасных действий, в том числе "игры" по типу "Беги или умри".

Максимальное наказание за подобные "развлечения" составит три года лишения свободы.

Ноутбук. Архивное фото
© Fotolia / fantom_rd
Клименко заявил о неготовности властей к борьбе с "группами смерти"
Также закон ужесточает ответственность по действующей статье Уголовного кодекса — за доведение до суицида или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. Из категории средней тяжести эти преступления перейдут в число тяжких с максимальным наказанием в виде лишения свободы до шести лет.

Повышенная ответственность — восемь лет тюрьмы — будет грозить в случае совершения преступлений против несовершеннолетнего или беспомощного человека, беременной женщины, в отношении двух или более граждан, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении, в СМИ, в интернете или других информационных сетях.

В пакете с этими поправками шел еще один закон, который закрепляет обязанность Роскомнадзора или привлеченного им оператора реестра запрещенных сайтов в течение суток информировать МВД о включении ресурсов с информацией о способах самоубийства и с призывами к суициду в соответствующий перечень.

Что такое "группы смерти"

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Роскомнадзор заблокировал девять тысяч "суицидальных" аккаунтов в 2017 году
В последнее время эксперты зафиксировали всплеск активности "групп смерти" — сообществ в соцсетях, которые стали причиной нескольких случаев суицидов несовершеннолетних. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.

Так, в Санкт-Петербурге судят Филиппа Будейкина, который был администратором "групп смерти" в соцсети "ВКонтакте". Пресс-секретарь горсуда рассказала, что во время заседаний молодой человек признал вину в подстрекательстве к доведению до самоубийства.

Будейкина задержали 16 ноября прошлого года в Московской области, а до этого в десяти разных регионах России прошли обыски у администраторов и участников "групп смерти" на допросах они рассказали, что некий Филипп Лис через переписку в соцсети склонял несовершеннолетних к совершению суицидов. По версии следствия, этим человеком был как раз Будейкин.

Филипп Будейкин (Лис) в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Будейкин признал вину в создании "групп смерти" в сети "ВКонтакте"
В СК считают, что с декабря 2013-го по май 2016 года преступники создали восемь виртуальных сообществ в соцсети "ВКонтакте", где открыто пропагандировались суициды. Доступ к этим группам был строго ограничен и предоставлялся исключительно по решению администратора сообщества.

Всего следствие установило имена 15 подростков, которые состояли в "группах смерти" и покончили с собой. Гибель еще пятерых удалось предотвратить.

© РИА Новости / Кирилл ЧулковФилипп Будейкин (Лис) в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Филипп Будейкин (Лис) в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга

Статистика

В марте уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в 2016 году количество самоубийств в стране выросло на 60 процентов. Одной из главных причин этого омбудсмен назвала как раз деятельность "групп смерти".

Пустые парты в школьном классе. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
Власти хотят регулярно проводить в школах диагностику риска суицидов
Проблема приобрела такой размах, что Общественная палата пообещала запустить специальный сайт с онлайн-консультациями психологов.

Член ОП Елена Сутормина заявила, что в большинстве случаев "группы смерти" создаются и поддерживаются "циничными взрослыми руками, которые преследуют какие-то собственные цели".

"Поэтому со своей стороны мы, конечно, поддержим все предложения и наработки, касающиеся ужесточения наказания для людей, доводящих подростков до самоубийств", — заявила Сутормина, добавив, что своевременное вмешательство специалистов может уберечь семью от беды.

В конце апреля в Роскомнадзоре рассказали, что с начала 2017 года сотрудники ведомства заблокировали около девяти тысяч аккаунтов и личных страниц пользователей, пропагандирующих суицид.

Подготовка кадетов казачьего корпуса к параду в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Александр Поготов
Перейти в фотобанк
Казачьи кибердружины объявили войну "группам смерти" и "греху в интернете"
"Это и Instagram, и Twitter, и Facebook… Почти тысяча групп и личных страниц были удалены с зарубежных площадок", — пояснил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Чиновник подчеркнул, что общение администратора "групп смерти" и ребенка в социальных сетях "из онлайна всегда перетекает в офлайн".

"И здесь Роскомнадзор полностью поддержал тот законопроект, который был разработан на площадке Госдумы, вводящий новый состав преступлений и довольно жесткую за него ответственность", — добавил тогда Субботин.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена