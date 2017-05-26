До шести лет тюрьмы: Госдума одобрила закон о наказании за "группы смерти"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума одобрила в третьем чтении закон об уголовной ответственности за создание "групп смерти" в социальных сетях, склонение детей к суициду и вовлечение их в опасные игры.

Автором законопроекта, который был внесен в парламент девятого марта, стала вице-спикер палаты Ирина Яровая ("Единая Россия").

Что будет грозить по новому закону

Одобренный депутатами закон вводит уголовное наказание за побуждение к самоубийству путем распространения информации о способах его совершения, а также за склонение, призывы или содействие суициду.

За подобные преступления виновникам будет грозить до шести лет колонии. При этом в законе сделана оговорка: человека могут освободить от уголовной ответственности, если он добровольно прекратит свою деятельность и будет помогать следствию.

Кроме того, закон вводит наказание в три года тюрьмы за вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни действия. Речь, в частности, идет о "трейнсерфинге" (проезд на крыше поезда), "зацепинге" и "руфинге" (незаконное проникновение на крыши высотных зданий). Под эту же статью будет попадать и организация других опасных действий, в том числе "игры" по типу "Беги или умри".

Максимальное наказание за подобные "развлечения" составит три года лишения свободы.

Также закон ужесточает ответственность по действующей статье Уголовного кодекса — за доведение до суицида или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. Из категории средней тяжести эти преступления перейдут в число тяжких с максимальным наказанием в виде лишения свободы до шести лет.

Повышенная ответственность — восемь лет тюрьмы — будет грозить в случае совершения преступлений против несовершеннолетнего или беспомощного человека, беременной женщины, в отношении двух или более граждан, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении, в СМИ, в интернете или других информационных сетях.

В пакете с этими поправками шел еще один закон, который закрепляет обязанность Роскомнадзора или привлеченного им оператора реестра запрещенных сайтов в течение суток информировать МВД о включении ресурсов с информацией о способах самоубийства и с призывами к суициду в соответствующий перечень.

Что такое "группы смерти"

В последнее время эксперты зафиксировали всплеск активности "групп смерти" — сообществ в соцсетях, которые стали причиной нескольких случаев суицидов несовершеннолетних. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.

Так, в Санкт-Петербурге судят Филиппа Будейкина, который был администратором "групп смерти" в соцсети "ВКонтакте". Пресс-секретарь горсуда рассказала, что во время заседаний молодой человек признал вину в подстрекательстве к доведению до самоубийства.

Будейкина задержали 16 ноября прошлого года в Московской области, а до этого в десяти разных регионах России прошли обыски у администраторов и участников "групп смерти" на допросах они рассказали, что некий Филипп Лис через переписку в соцсети склонял несовершеннолетних к совершению суицидов. По версии следствия, этим человеком был как раз Будейкин.

В СК считают, что с декабря 2013-го по май 2016 года преступники создали восемь виртуальных сообществ в соцсети "ВКонтакте", где открыто пропагандировались суициды. Доступ к этим группам был строго ограничен и предоставлялся исключительно по решению администратора сообщества.

Всего следствие установило имена 15 подростков, которые состояли в "группах смерти" и покончили с собой. Гибель еще пятерых удалось предотвратить.

Статистика

В марте уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в 2016 году количество самоубийств в стране выросло на 60 процентов. Одной из главных причин этого омбудсмен назвала как раз деятельность "групп смерти".

Проблема приобрела такой размах, что Общественная палата пообещала запустить специальный сайт с онлайн-консультациями психологов.

Член ОП Елена Сутормина заявила, что в большинстве случаев "группы смерти" создаются и поддерживаются "циничными взрослыми руками, которые преследуют какие-то собственные цели".

"Поэтому со своей стороны мы, конечно, поддержим все предложения и наработки, касающиеся ужесточения наказания для людей, доводящих подростков до самоубийств", — заявила Сутормина, добавив, что своевременное вмешательство специалистов может уберечь семью от беды.

В конце апреля в Роскомнадзоре рассказали, что с начала 2017 года сотрудники ведомства заблокировали около девяти тысяч аккаунтов и личных страниц пользователей, пропагандирующих суицид.

"Это и Instagram, и Twitter, и Facebook… Почти тысяча групп и личных страниц были удалены с зарубежных площадок", — пояснил замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Чиновник подчеркнул, что общение администратора "групп смерти" и ребенка в социальных сетях "из онлайна всегда перетекает в офлайн".

"И здесь Роскомнадзор полностью поддержал тот законопроект, который был разработан на площадке Госдумы, вводящий новый состав преступлений и довольно жесткую за него ответственность", — добавил тогда Субботин.