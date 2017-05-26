Общественная палата раскритиковала проект курортного сбора

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Не смотря на то, что в законопроекте "О поведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях" представлен большой список категорий граждан, которые имеют льготы по уплате курортного сбора, воспользоваться ими будет очень сложно, заявила в пятницу председатель Комиссии ОП РФ по развитию Общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.
В качестве примера Сутормина уточнила, что освобождение получили дети до 18 лет и лица до 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждения, расположенных на территории зоны эксперимента.
Она так же поинтересовалась, как будет проводиться проверка, оплатили ли отдыхающие курортный сбор?
"Люди должны будут предъявлять квитанцию об оплате в аэропорту? А что будет, если граждане не оплатят этот сбор?" — задала вопрос Сутормина.