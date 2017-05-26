Общественная палата раскритиковала проект курортного сбора

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Не смотря на то, что в законопроекте "О поведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях" представлен большой список категорий граждан, которые имеют льготы по уплате курортного сбора, воспользоваться ими будет очень сложно, заявила в пятницу председатель Комиссии ОП РФ по развитию Общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

"Если мы посмотрим в законопроекте на тот пункт, где указано, кто освобождён от курортного сбора, то увидим большой перечень категорий. Чтобы доказать, право на льготу по курортному сбору нужно предоставлять нотариально заверенные документы. Это действительно сложно, нужно время и деньги, чтобы их заверить", — сказала она, выступая на нулевом чтении этого законопроекта.

В качестве примера Сутормина уточнила, что освобождение получили дети до 18 лет и лица до 24 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждения, расположенных на территории зоны эксперимента.

"То есть студенты из других регионов с мизерной стипендией или вообще без неё, если они летом захотят пойти в поход, то на них ложится дополнительная финансовая нагрузка", — прокомментировала ситуацию член ОП.

Она так же поинтересовалась, как будет проводиться проверка, оплатили ли отдыхающие курортный сбор?

"Люди должны будут предъявлять квитанцию об оплате в аэропорту? А что будет, если граждане не оплатят этот сбор?" — задала вопрос Сутормина.