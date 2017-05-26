В Москве открылась Аллея правителей

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский и министр образования РФ Ольга Васильева открыли Аллею правителей в Петроверигском переулке в Москве; сейчас бюстов в сквере 33, но вскоре экспозиция пополнится восемью новыми скульптурными изображениями.

Аллея правителей создана РВИО в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания, где в настоящее время расположен Музей военной формы одежды. Образы правителей в бронзе воплотил президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

"Сегодня мы открываем необычную экспозицию, мы хотели бы, чтобы сюда приходили школьники, классами. Впервые в истории мы сможем увидеть всех правителей Руси последовательно, почитать, когда они жили, от Рюрика и до руководителей Временного правительства. Мы не прерываем на этом историческую преемственность, у нас история едина и неделима. Оставшиеся бюсты находятся в изготовлении, скоро мы их откроем", — сказал Мединский.

При этом Зураб Церетели пообещал, что добавит восемь скульптур в ближайшее время.

Министр образования Ольга Васильева подчеркнула, что новая аллея станет прекрасным местом для всех желающих узнать больше об истории и культуре.

"То, что здесь нас объединяет, — наша история. Мы должны знать свою историю, без истории, без литературы, без культуры, без осознания сопричастности к тому, что было, народа нет. Здесь очень хороший парк, здесь можно будет (открыть) кинотеатр, (читать) лекции по культуре", — пояснила Васильева.

Новая аллея является попыткой отобразить историю России в лицах ее правителей. В сквере установлены бюсты 33 человек, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной: от великих князей времен образования централизованного государства до деятелей временного правительства 1917 года. Помимо этого на аллее в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.