США
26.0526 мая14:30МСК
USD56.76+0.69
EUR63.67+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Москве открылась Аллея правителей

13:5326.05.2017
(обновлено: 13:55 26.05.2017)
017949
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОткрытие Аллеи Правителей в МосквеОткрытие Аллеи Правителей в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский и министр образования РФ Ольга Васильева открыли Аллею правителей в Петроверигском переулке в Москве; сейчас бюстов в сквере 33, но вскоре экспозиция пополнится восемью новыми скульптурными изображениями.

Сценический комплекс Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде
© Предоставлено пресс-службой комплекса
На ВДНХ появится первая в Москве сцена на воде
Аллея правителей создана РВИО в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания, где в настоящее время расположен Музей военной формы одежды. Образы правителей в бронзе воплотил президент Российской академии художеств Зураб Церетели.

"Сегодня мы открываем необычную экспозицию, мы хотели бы, чтобы сюда приходили школьники, классами. Впервые в истории мы сможем увидеть всех правителей Руси последовательно, почитать, когда они жили, от Рюрика и до руководителей Временного правительства. Мы не прерываем на этом историческую преемственность, у нас история едина и неделима. Оставшиеся бюсты находятся в изготовлении, скоро мы их откроем", — сказал Мединский.

Президент РФ В. Путин посетил московский Сретенский монастырь
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин призвал объективно воспринимать историю и осмыслить уроки прошлого
При этом Зураб Церетели пообещал, что добавит восемь скульптур в ближайшее время.

Министр образования Ольга Васильева подчеркнула, что новая аллея станет прекрасным местом для всех желающих узнать больше об истории и культуре.

"То, что здесь нас объединяет, — наша история. Мы должны знать свою историю, без истории, без литературы, без культуры, без осознания сопричастности к тому, что было, народа нет. Здесь очень хороший парк, здесь можно будет (открыть) кинотеатр, (читать) лекции по культуре", — пояснила Васильева.

Новая аллея является попыткой отобразить историю России в лицах ее правителей. В сквере установлены бюсты 33 человек, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной: от великих князей времен образования централизованного государства до деятелей временного правительства 1917 года. Помимо этого на аллее в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМинистр образования и науки РФ Ольга Васильева и министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии "Аллеи Правителей" в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева и министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии "Аллеи Правителей" в Москве
Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена