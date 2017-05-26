Голодец рассказала, в каком регионе самая высокая продолжительность жизни

МАГАС, 26 мая — РИА Новости. Ингушетия стала единственным субъектом страны, который по продолжительности жизни преодолел порог в 80 лет, сообщила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

"На сегодняшний день Ингушетия — это единственный субъект Российской Федерации, который по продолжительности жизни перешагнул порог в 80 лет. Это наша задача для всех субъектов, но Ингушетия справилась с этим уже в этом году",- сказала Голодец на совещании в Магасе во время рабочей поездки в Ингушетию.

Она также поблагодарила за достижение этого показателя всех жителей республики, отметив, что "это общий труд тех, кто здесь живет".