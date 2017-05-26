В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг фильма Учителя "Матильда"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя налоговую проверку в компании режиссера Алексея Учителя, заявил, что оказывать давление на творчество недопустимо, но контрольные органы выполняют свою работу и сами по себе проверки не является методом давления, если идут в рамках закона.

Ранее адвокат Учителя заявил РИА Новости, что полиция Санкт-Петербурга запросила документы у кинокомпании режиссера для проведения проверки связи с возможным наличием совершения преступления, по его словам, в связи с запросом депутата ГД Натальи Поклонской.

"Что касается информации о налоговой проверке компании Учителя: безусловно, оказывать давление на творчество и вмешиваться в творческий процесс абсолютно недопустимо, об этом говорил президент Путин, хочу это напомнить", — подчеркнул Песков, отметив, что эту позицию глава государства озвучил в Санкт-Петербурге на заседании президентского совета по культуре.

"Но, вместе с тем, контрольные органы, налоговые органы тоже выполняют свою работу. И сама по себе проверка — здесь нужно в конкретных случаях смотреть, насколько она обоснована — сама по себе проверка не является чем-то страшным или методом давления. И вряд ли сама по себе проверка может так трактоваться, потому что контрольные органы выполняют свои функции, в этом ничего страшного нет, это абсолютно нормальный процесс", — заявил пресс-секретарь президента.

На просьбу уточнить, не кажется ли в Кремле, что в ситуации с Учителем, это "может быть некоей формой давления на творческий процесс", Песков заметил: "Я не знаю, есть ли основания так говорить, потому что если проверка осуществляется в строгом соответствии с законом, без каких-либо нарушений норм и правил, предусмотренных на этот счет, то вряд ли это можно расценивать как какое-то давление".

"Другое дело, если есть какая-то другая иная информация относительно каких-то перегибов, нарушений, злоупотреблений, то тогда это меняет суть вопроса. Но в настоящее время, когда мы с вами не имеем какой-то информации о каких-то нарушениях при выполнении проверки, то и оснований для сгущения красок тоже, наверное, у нас нет", — добавил Песков.

Алексей Учитель является режиссером готовящегося к прокату с 25 октября фильма "Матильда". Ранее СМИ сообщали, что представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм, рассказывающий о романе наследника престола Николая Романова (будущего Николая II) и знаменитой балерины Матильды Кшесинской, "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину.

Позже депутат заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Ранее Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".