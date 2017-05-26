Песков заявил, что реновация жилья в Москве не является инициативой Кремля

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Реновация жилья в Москве не является программой или инициативой администрации президента, публикации о дистанцировании Кремля от программы некорректны, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Что значит дистанцироваться? Это же не кремлевская программа, не проект администрации президента, и это не инициатива президента и не проект президента. Поэтому сама по себе формулировка не является правильной и не является корректной", — сказал он, комментируя вопрос журналистов о том, действительно ли Кремль решил дистанцироваться от программы реновации в Москве.

При этом Песков не стал комментировать, какова позиция Кремля по программе реновации, отметив, что "когда мэр Москвы выступил с этой инициативой, у него была встреча с президентом, и президент как раз и дал оценку этой программе".

В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли.