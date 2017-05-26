В России появилась новая виза для временно проживающих иностранцев

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума приняла в пятницу в третьем окончательном чтении закон, который вводит новый вид визы на въезд в Россию для получения иностранцем или лицом без гражданства разрешения на временное проживание.

Закон разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 16 февраля 2016 года, в котором предусматривается, что иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на временное проживание в России, осуществляют въезд в РФ и выезд из нее на основании действительных документов, удостоверяющих их личность, и визы временно проживающего лица, если иное не предусмотрено международными договорами РФ или указами президента РФ.

Закон дополняет перечень обыкновенных виз на въезд в Россию новой визой — на въезд в РФ для получения разрешения на временное проживание. Такая виза будет выдаваться иностранцу или лицу без гражданства на срок до четырех месяцев при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче им разрешения на временное проживание в стране.

Виза временно проживающего лица выдается территориальным органом МВД России одновременно с разрешением на временное проживание в РФ и на срок действия этого разрешения.

Кроме того, в законе уточняется понятие "виза", как "выданное уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в РФ и пребывание в РФ или транзитный проезд через территорию РФ" (в действующей редакции определено, что виза выдается на въезд в Россию или транзитный проезд через нее).

Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению правил определения и распределения квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ (такие квоты ежегодно утверждаются кабмином по предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов РФ).