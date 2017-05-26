В Минсельхозе рассказали о программе продовольственной помощи малоимущим

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"У программы большой потенциал. Мы можем охватить до 19 миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимума", — сказал Хатуов.

Кроме того, по его словам, "около 25 миллионов человек питаются с привлечением или за счет бюджетных средств в учреждениях социальной сферы — образования, здравоохранения и социальной защиты, и все это продовольствие должно быть отечественным".

"Такие меры дают возможность обеспечить нуждающихся граждан сбалансированным питанием, а также сформировать дополнительный гарантированный спрос на отечественные продукты питания, что крайне актуально для аграриев", — добавил Хатуов. Он уточнил, что "на сегодняшний день проработкой вопроса финансирования программы занимается Минпромторг совместно с Минфином".

Минпромторг несколько лет назад выступил с предложением создать в РФ систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Согласно программе, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, будут зачисляться средства, которые можно будет тратить на определенные продукты — свежие, скоропортящиеся, отечественные.

Ведомства давали разные оценки затрат на программу продпомощи — от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. Препятствием для ее запуска в федеральном масштабе стала нехватка средств в бюджете, о чем в начале апреля говорил вице-премьер Аркадий Дворкович. Однако в мае Мантуров заявил, что правительство изучает возможные источники финансирования программы.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 13.00.