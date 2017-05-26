Алексей Учитель заявил, что его кинокомпания готова к повторным проверкам

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель заявил о готовности его кинокомпании ко всем повторным проверкам, которые он считает "отвратительными", так как правоохранители недавно уже ознакомились со всеми документами и не обнаружили никаких нарушений.

Ранее адвокат режиссера рассказал РИА Новости, что полиция Санкт-Петербурга запросила у кинокомпании Учителя документы для проведения проверки. По словам юриста, действия правоохранительных органов связаны с запросом Поклонской.

"Приходил представитель УВД Петербурга, это Василеостровский район, который предъявил нам бумагу, что мы обязаны представить все финансовые, правовые и регистрирующие нашу студию документы в течение пяти суток. Для меня этот нонсенс, потому что у нас больше месяца шла проверка то прокуратуры, то казначейства. Работники студии отсылали тоннами все бумаги и все документы. Все они признали, что никаких у нас нарушений нет", — сказал Учитель в эфире телеканала "Россия 24".

"Как мне кажется, это все исходит, все-таки, от депутата Поклонской, все запросы по нашему поводу. Идет просто какой-то отвратительный дубляж того, что уже было. Заставлять все государственные структуры делать работу, которая, так сказать, дублирует друг друга, мне непонятно. Мы, естественно, ничего не говорим, готовы ко всем проверкам", — добавил режиссер.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Ранее СМИ сообщали, что представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".