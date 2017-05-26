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Общество

Дума приняла закон об исключении госаптек из закона о госзакупках

12:2026.05.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛекарства в одной из аптек Москвы. Архивное фотоЛекарства в одной из аптек Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума в пятницу на пленарном заседании одобрила в третьем, окончательном чтении закон об исключении государственных аптек из закона о госзакупах.

Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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ГД поддержала в I чтении исключение госаптек из закона о госзакупках
Аптеки, которые будут выведены из-под действия закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", продолжат осуществлять деятельность в рамках закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

"Проектом федерального закона предлагается внести изменения…, исключив из перечня государственных и муниципальных унитарных предприятий, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую деятельность", — говорится в пояснительной записке к закону.

Деятельность госаптек, которые начнут работать в рамках закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не будет обеспечиваться бюджетными средствами. Кроме того, такие аптеки должны в течение трех месяцев после вступления в силу данного законопроекта изменить или утвердить положение о закупке и план закупки. Они смогут осуществлять закупки после размещения положения о закупке и плана закупки в единой информационной системе (ЕИС).

Обоснование

Аптечный прилавок. Архивное фото
© Фото : предоставлено Российской ассоциацией аптечных сетей
Голодец: сети госаптек РФ достаточно, контроль за ценами в них ведется
Один из авторов документа, депутат "Единой России" Александр Носов ранее перечислил причины необходимости исключения аптек из закона о госзакупках. Он указал на то, что при реализации конкурсных процедур в рамках закона о госзакупках главным критерием выбора товара выступает его цена. Запрет ссылаться на конкретную торговую марку, фирменное наименование и страну-производителя товара исключает возможность приобретения лекарственных препаратов высокой степени эффективности, так как для одного международного товара существует множество аналогов разного качества. "И получается, у нас ассортимент уменьшится в шесть раз в этих аптеках, во-вторых, мы будем иметь только самые дешевые лекарственные средства", — подчеркнул парламентарий.

Депутат также отметил, что, в соответствии с законом о госзакупках, срок процедуры проведения электронного аукциона составляет от 42 до 60 дней. "Длительный срок лишает возможности данных аптечных организаций оперативно реагировать на возникающий спрос, что особенно негативно сказывается во время эпидемий или различных сезонных заболеваний", — отметил он. При реализации закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в рамках которого смогут действовать государственные аптеки, срок от заказа и заключения договора до поставки лекарственных средств составляет, в среднем, семь дней, сообщил он.

"Заключение контракта на долгосрочной основе для контрагентов является порой невыполнимым, что приводит к отказу в участии в конкурсном отборе и сокращению предложений для муниципальных и государственных аптечных организаций", — сообщил Носов. Он пояснил, что поставщики не видят выгоды в долгосрочных контрактах из-за изменений цены по курсу обмена валют и не хотят попасть в "черные списки" Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Парламентарий также отметил ряд негативных последствий для населения при закрытии государственных аптек, которые не смогут функционировать, если их не исключат из закона о госзакупках: невозможность приобретения населением лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества, потеря государственного "рычага" регулирования в этой области торговли, в том числе при установлении уровня цен. Носов добавил, что возникнут трудности при обеспечении лекарствами населения в сельской местности, так как жители таких районов обеспечиваются такими товарами, в первую очередь, через государственные аптеки.

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