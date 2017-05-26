Володин назвал запрос о проверке у Учителя личной инициативой Поклонской

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин назвал запрос о проверках кинокомпании режиссера Алексея Учителя личной инициативой депутата Натальи Поклонской, сообщается в микроблоге Twitter Госдумы.

Ранее адвокат Учителя заявил РИА Новости, что полиция Санкт-Петербурга запросила документы у кинокомпании режиссера для проведения проверки связи с возможным наличием совершения преступления, по его словам, в связи с запросом Поклонской.

"Володин назвал запрос о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской. Это право у нее есть согласно Конституции РФ", — говорится в сообщении в микроблоге Госдумы.

Володин назвал запрос о проверках кинокомпании Учителя личной инициативой Поклонской. Это право у нее есть согласно Конституции РФ. pic.twitter.com/PzMBODkafi — Государственная Дума (@dumagovru) 26 мая 2017 г.

​

Как сообщается на странице ГД РФ, Володин подчеркнул, что проверяющие ведомства в такой ситуации могут либо назначить проверку, либо отказать в ней.

"Это действительно право депутатов, закрепленное федеральным законодательством и конституцией… Что касается проверяющих ведомств, они могут назначить проверку, а могут отказать в проверке, объяснив свою позицию", — приводятся слова спикера нижней палаты парламента в Twitter.

Алексей Учитель является режиссером готовящегося к прокату с 25 октября фильма "Матильда". Ранее СМИ сообщали, что представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм, рассказывающий о романе наследника престола Николая Романова (будущего Николая II) и знаменитой балерины Матильды Кшесинской, "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину.

Позже депутат заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру РФ. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно".