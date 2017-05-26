Поклонская заявила, что о проверке фильма Учителя просили граждане

Наталья Поклонская во время приема посетителей в общественной приемной в Евпатории

Наталья Поклонская во время приема посетителей в общественной приемной в Евпатории

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что отправляла в компетентные органы не одно обращение по проверке фильма Алексея Учителя "Матильда", и все они были основаны на обращениях граждан.

Ранее адвокат режиссера Алексея Учителя заявил РИА Новости, что полиция Санкт-Петербурга запросила документы у кинокомпании Учителя для проведения проверки связи с возможным наличием совершения преступления, по его словам, в связи с запросом депутата Госдумы Натальи Поклонской.

"Я не могу знать, на какой запрос он (Учитель) ссылается. У меня был не один запрос, господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки", — сказала Поклонская журналистам.

По ее словам, проверки проводятся по факту оскорбления фильмом чувств верующих, а также по бюджетным деньгам, которые были выделены на его финансирование.