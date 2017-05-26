Васильева об участии молодежи в митингах: дети должны быть вне политики

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Молодежь — это романтическая часть населения, которая хочет изменить мир к лучшему, однако ей следует находиться вне политики, поэтому требуется вести работу с теми, кто настраивает детей на участие в политических акциях, заявила в пятницу глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что профильные комитеты Совета Федерации рассмотрят вопрос о возможном запрете для несовершеннолетних принимать участие в несанкционированных массовых акциях; возможно, с этой целью придется ввести ответственность родителей за участие детей в таких мероприятиях.

"Это романтическая часть публики, это очень ранимая часть, молодая, четыре миллиона, которая естественно хочет выступать за все хорошее против всего плохого. Тут другой вопрос. Люди, которые их настраивают на все на это (участие в политических акциях – ред.) – с ними нужно вести отдельный разговор… Я считаю, что, прежде всего, работа должна вестись достаточно планомерно и четко с теми, кто их пытается вывести (на улицу — ред.)", — сказала Васильева в эфире радио "Говорит Москва".

Глава Минобрнауки пояснила, что речь идет о категории молодежи от 14 до 20 лет, по статистике, в России их проживает порядка 4 миллионов.

"Мы официально говорили, и я еще раз официально скажу: дети должны быть вне политики априори", — добавила она.

Ранее члены президентского Совета по правам человека в своем заявлении так же выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей.