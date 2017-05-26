СПЧ предложил Путину провести первую в России административную амнистию

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Совет при президенте по правам человека предлагает провести первую в стране административную амнистию, проект концепции уже передан в администрацию президента, пишет "Коммерсант".

Авторы инициативы хотят приурочить амнистию к столетию Октябрьской революции, отмечает издание.

Глава СПЧ Михаил Федотов выразил надежду, что президент Владимир Путин поддержит идею об административной амнистии.

"Она хороша тем, что касается людей, которые совершили лишь административные правонарушения, а не преступления",- заявил Федотов "Коммерсанту", добавив, что амнистия может коснуться миллионов россиян.

Правозащитник уже передал записку с концепцией амнистии первому заместителю администрации президента Сергею Кириенко. По словам Федотова, в СПЧ готовы разработать проект постановления, которое глава государства сможет внести в Госдуму.

В судебном департаменте при Верховном суде рассказали, что в 2016 году к административной ответственности были привлечены 6,4 миллиона россиян: 3,7 миллиона человек получили штрафы, 1,1 миллиона — административный арест.