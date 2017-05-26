СПЧ предложил Путину провести первую в России административную амнистию

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Совет при президенте по правам человека предлагает провести первую в стране административную амнистию, проект концепции уже передан в администрацию президента, пишет "Коммерсант".
Глава СПЧ Михаил Федотов выразил надежду, что президент Владимир Путин поддержит идею об административной амнистии.
"Она хороша тем, что касается людей, которые совершили лишь административные правонарушения, а не преступления",- заявил Федотов "Коммерсанту", добавив, что амнистия может коснуться миллионов россиян.
Правозащитник уже передал записку с концепцией амнистии первому заместителю администрации президента Сергею Кириенко. По словам Федотова, в СПЧ готовы разработать проект постановления, которое глава государства сможет внести в Госдуму.
В судебном департаменте при Верховном суде рассказали, что в 2016 году к административной ответственности были привлечены 6,4 миллиона россиян: 3,7 миллиона человек получили штрафы, 1,1 миллиона — административный арест.