Культурные центры Москвы запустят программу летнего отдыха для детей

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более 200 культурных центров столицы в июне впервые запустят программу городского летнего отдыха "КультЛето", в рамках которой дети и подростки смогут играть на свежем воздухе под присмотром педагогов, проводить научные эксперименты и даже снимать собственные фильмы, не выезжая за пределы столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в учреждениях столичного департамента культуры будут работать более 1500 студий и мастерских. Горожане смогут самостоятельно выбрать продолжительность и тематику занятий, а также платную или бесплатную программу досуга. В столичных домах культуры будут разработаны как однодневные занятия, так и тематические программы или интенсивы продолжительностью от пяти дней.

Родители смогут оставлять детей в культурном центре на полдня или на целый день, в зависимости от программы. В стоимость некоторых длительных интенсивов входит питание.