МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Детеныши толстых лори родились в московском зоопарке; посетители уже могут увидеть их в зале "Ночной мир" в павильоне "Обезьяны", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В Московском зоопарке родились детеныши толстых лори. Двух малышей с огромными глазами можно увидеть в зале "Ночной мир" в павильоне "Обезьяны", который недавно открылся после ремонта", — говорится в сообщении.

Пол детенышей, родители которых в прошлом году были конфискованы у контрабандистов в аэропорту "Домодедово" и переданы столичному зоосаду, пока не известен. Отмечается, что семью толстых лори можно увидеть ежедневно с 13.00 до 19.00.

Толстые лори — небольшие полуобезьяны с укороченной мордочкой и огромными глазами. В природе они обитают в Юго-Восточной Азии и ведут ночной образ жизни. Это единственный известный род ядовитых приматов. Толстые лори включены в Международную Красную книгу — IUCN (VU), а также в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры — CITES I.