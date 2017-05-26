В московском зоопарке родились детеныши толстых лори
09:1726.05.2017
(обновлено: 09:25 26.05.2017)
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Детеныши толстых лори родились в московском зоопарке; посетители уже могут увидеть их в зале "Ночной мир" в павильоне "Обезьяны", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В Московском зоопарке родились детеныши толстых лори. Двух малышей с огромными глазами можно увидеть в зале "Ночной мир" в павильоне "Обезьяны", который недавно открылся после ремонта", — говорится в сообщении.
Пол детенышей, родители которых в прошлом году были конфискованы у контрабандистов в аэропорту "Домодедово" и переданы столичному зоосаду, пока не известен. Отмечается, что семью толстых лори можно увидеть ежедневно с 13.00 до 19.00.
Толстые лори — небольшие полуобезьяны с укороченной мордочкой и огромными глазами. В природе они обитают в Юго-Восточной Азии и ведут ночной образ жизни. Это единственный известный род ядовитых приматов. Толстые лори включены в Международную Красную книгу — IUCN (VU), а также в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры — CITES I.
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